ГД одобрила штрафы для работодателей за сокрытие сведений о несчастном случае

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 150 тыс. руб. за сокрытие работодателем достоверной информации о несчастном случае на рабочем месте. Проект внесла группа депутатов от «Единой России» в мае 2025 года.

В пояснительной записке указано, что рост травматизма, включая сокрытие несчастных случаев, остается серьезной проблемой охраны труда. Авторы инициативы считают, что работодатели скрывают происшествия, чтобы избежать проверок, уголовного преследования и дополнительных расходов — на экспертизы, устранение нарушений и страховые взносы. Подчеркивается, что даже легкие травмы могут привести к тяжелым последствиям, а отсутствие расследования лишает пострадавшего права на страховые выплаты.

За сокрытие, умышленное искажение либо несвоевременное сообщение сведений в территориальный орган Роструда штраф для физических лиц составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 20 тыс. до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 130 тыс. до 150 тыс. руб.