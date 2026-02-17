Норвежский двоеборец Офтебру стал трехкратным олимпийским чемпионом

Норвежец Йенс Лурос Офтебру взял золотую медаль Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо в соревнованиях по лыжному двоеборью, включавших прыжки с большого трамплина и гонку на 10 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

После прыжков с трамплина Офтебру шел на пятой строчке. В гонке он показал время 24 минуты 45 секунд, опередив ставшего серебряным призером австрийца Йоханнеса Лампартера на 5,9 секунды. Обладателем бронзы стал финн Илкка Херола (+14,8).

25-летний Йенс Лурос Офтебру ранее на Играх в Италии стал лучшим в другой дисциплине двоеборья (она состояла из прыжков с нормального трамплина и гонки на 10 км). В Пекине-2022 он стал олимпийским чемпионом в эстафете. На счету норвежца также четыре золота, два серебра и две бронзы мировых первенств.

Арнольд Кабанов