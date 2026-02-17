Почти 30 коров Удмуртии оказались под снегом после обрушения кровли

Днем 17 февраля в селе Турецкое Балезинского района обрушилась кровля коровника. В момент происшествия в помещении находилось 274 животных, 30 из них — под снегом. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ПСС УР Фото: ПСС УР Следующая фотография 1 / 2 Фото: ПСС УР Фото: ПСС УР

«Обрушилась примерно четверть кровли <...> На данный момент 18 коров уже извлечены спасателями и работниками сельхозпредприятия. Работы продолжаются»,— говорится в сообщении. На месте находятся сотрудники МЧС России и дежурная смена спасателей Госкомитета Удмуртии.

Спасатели напоминают, что следить за состоянием крыш и вовремя очищать их от снега — прямая обязанность собственников управляющих компаний. Жители частных домов сами должны очищать от наледи кровли и вывозить снег с придомовых территорий. «Это закреплено в правилах благоустройства муниципальных образований Удмуртии»,— добавило ведомство.

Напомним, вечером 1 февраля в Ижевске при посадке на автобус №22 обвалилась крыша остановки «Нагорный микрорайон». На площадке находилась женщина, но она вовремя покинула навес. После инцидента администрация Ижевска усилила контроль за работой подрядчиков по уборке снега с крыш остановок.

Владислав Галичанин