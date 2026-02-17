В Свердловской области сохранили пониженные ставки на УСН на 2026 год

В Свердловской области сохранили пониженные налоговые ставки для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения, на 2026 год, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Соответствующий закон депутаты приняли 17 февраля на заседании законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Это было предложение губернатора Свердловской области Дениса Паслера, мы его поддержали. Знаю, что предприниматели беспокоились по этому поводу, сейчас повода для беспокойства нет. Мы всегда поддерживали бизнес своими законами, будем работать в этом направлении и дальше»,— заявила председатель законодательного собрания Людмила Бабушкина.

Закон «Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» вступит в силу со дня официального опубликования. При этом его действие распространится на период с 1 января 2026 года.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх представила депутатам регионального заксобрания доклад о своей работе в 2025 году и результат опроса 188 предпринимателей, которые оценили условия ведения бизнеса на Среднем Урале. По словам госпожи Артюх, число респондентов, призвавших в первую очередь снизить налоги для возможности развития, увеличилось с 42% в 2024 году до 62,9% к концу 2025-го.

Полина Бабинцева