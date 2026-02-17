Минобрнауки решило пересмотреть требования к гуманитарным диссертациям из-за ИИ

Минобрнауки и Российская академия наук планируют уточнить требования к диссертациям по гуманитарным специальностям из-за развития искусственного интеллекта. Об этом сообщил замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский

«С появлением нейросетей само по себе умение написать стройный исторический текст перестает быть основным критерием оценки компетентности специалиста»,— сказал господин Могилевский во время круглого стола по вопросам применения ИИ в сферах истории и культуры. По его мнению, отличить оригинальный научный текст от работы, написанной при помощи ИИ, становится все труднее.

В Минобрнауки считают, что использование ИИ в образовательном процессе может помочь минимизировать рутинную нагрузку учеников и «способствовать совершенствованию личности человека». При этом в России пока нет правовой базы для использования технологий ИИ в сферах науки и образования, подчеркивали в ведомстве.