Юрий Бурлачко встретился с председателем Контрольно-счетной палаты Кубани

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с председателем Контрольно-счетной палаты Краснодарского края Сергеем Усенко в преддверии 29-й годовщины образования Палаты.

Фото: пресс-служба ЗСК

Господин Бурлачко отметил, что почти три десятилетия КСП надежно контролирует исполнение краевого бюджета и выполняет функции по мониторингу реализации региональных проектов и государственных программ. По его словам, итогом работы каждого проекта становятся жизненно важные объекты и социальная поддержка граждан, что требует сохранения активного темпа работы.

В свою очередь господин Усенко сообщил, что Палата укрепляет взаимодействие с муниципальными органами внешнего финансового контроля. Приоритетом станет аудит деятельности дошкольных образовательных учреждений с привлечением 34 муниципальных палат. По оценке председателя, в прошлом году в бюджет региона было возвращено более 500 млн руб. по итогам контрольных мероприятий. Особое внимание уделяется аудиту государственных закупок.

Стороны обсудили подготовку отчета о деятельности Палаты за 2025 год, который будет представлен на очередном заседании Законодательного собрания края. Юрий Бурлачко подчеркнул, что отчет является важным источником аналитической информации, позволяющей выявлять отраслевые проблемы и риски при реализации планов социально-экономического развития.

В завершение встречи председатель Законодательного собрания поздравил Сергея Усенко и коллектив Палаты с годовщиной, отметив высокий профессионализм сотрудников, некоторые из которых работают в ведомстве с момента его создания, и подчеркнул эффективное взаимодействие парламента и КСП в интересах развития региона.

Вячеслав Рыжков