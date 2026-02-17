Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Голованов / Александр Федоров, Коммерсантъ Фото: Андрей Голованов / Александр Федоров, Коммерсантъ

Образ черного человека встречается в литературе в разных произведениях Александра Пушкина, Сергея Есенина, Антона Чехова. Казалось бы, причем тут Олимпиада? Но дело в том, что некий черный человек повлиял на распределение медалей на Играх 1968 года в Гренобле.

Мистическая история произошла на соревнованиях горнолыжников. Перед стартом на трассу опустился густой туман. Видимость была почти нулевой. Против проведения турнира выступали спортсмены, тренеры, болельщики и даже руководитель ABC Sports Рун Арледж, а его телеканал тогда потратил на показ Игр более $4 млн. Но организаторы были неумолимы. Дело в том, что во Франции делали большую ставку на прыжки с трамплина, которые должны были проходить на следующий день. Опасаясь, что важные для хозяев соревнования не доберут болельщиков, горнолыжников отправили в туман. И вот тут начинается мистика.

Спортсмены промахивались мимо ворот на трассе, а австриец Карл Шранц, который вообще не смог финишировать, рассказывал, что ему помешал некий черный человек. Он вроде как появился в тумане прямо на трассе, где лыжники летят со скоростью далеко за 100 км/ч. Причем слова спортсмена подтвердили представители Германии, Югославии и СССР. Организаторы дали австрийцу еще один шанс. Он показал лучшее время, стал чемпионом и тут же был дисквалифицирован, так как выяснилось, что он пропустил нужные ворота. Рассказ о том, что ошибка снова произошла из-за черного человека, не сработал, и чемпионом стал француз Жан-Клод Килли.

Кто был тот черный человек, который столь неожиданно появлялся и исчезал в тумане на горнолыжных склонах Гренобля, так и осталось тайной, которую мир, видимо, никогда не сможет разгадать.

Владимир Осипов