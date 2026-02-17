«Обучение служением» пообещали не делать обязательным предметом в школах

Программа для школьников «Обучение служением» не будет обязательным предметом, ее планируется проводить как внеурочную деятельность. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

«Программа "Обучение служением. Первые" может быть реализована в рамках внеурочной деятельности по решению школы в форме индивидуального проекта... В ней школьники решают социальные задачи НКО, государства и социального бизнеса»,— сообщили в министерстве. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, программа поможет старшеклассникам «раскрыть свой потенциал, попробовать себя в социально значимых проектах, сделать первые шаги к профессиональному самоопределению».

Программа «Обучение служением. Первые» рассчитана на учеников 10–11 классов. Она была тестово запущена в 2024 году. По данным Минпросвещения, в программе уже участвуют более 1,6 тыс. школ и колледжей в 30 пилотных регионах России.

По данным РБК, по этой программе школьники занимаются социальными проектами: например, обучают пожилых людей цифровой грамотности или создают памятные биографические материалы о людях, которые участвуют в военной операции на Украине. За работу школьники получают до 25 волонтерских часов. В дальнейшем эти часы конвертируются в дополнительные баллы к ЕГЭ (от 1 до 10 в зависимости от вуза).