Калиматов рассказал Путину об уменьшении долгов Ингушетии с 12 до 3 млрд рублей
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил президенту России Владимиру Путину о значительном сокращении долговых обязательств республики. По словам господина Калиматова, совокупная задолженность региона, включая кредиторскую задолженность и государственный долг, ранее достигала около 12 млрд руб.
Президент России Владимир Путин (справа) и глава Республики Ингушетии Махмуд-Али Калиматов (слева)
Фото: пресс-служба президента РФ
«Сегодня мы можем сказать, что у нас осталось 2–3 млрд руб. Мы это все погасили, меры бюджетного принуждения ушли. Очень много, Владимир Владимирович, было недостроя — где-то до 28 млрд. Мы 75% достроили»,— сказал глава Ингушетии (цитата по сайту Кремля).
На встрече господа Путин и Калиматов также обсудили поддержку семей участников СВО. Президент заявил, что подобные вопросы губернаторы должны контролировать лично. Господин Калиматов заверил президента, что работа в регионе организована системно, и добавил, что лично проводит встречи с семьями военнослужащих.