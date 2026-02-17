Путин поручил губернаторам лично контролировать помощь семьям участников СВО

Губернаторам необходимо лично контролировать вопросы поддержки участников СВО и их семей, заявил президент России Владимир Путин. Эта работа «должна быть налажена системно», сказал он во время встречи с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Господин Калиматов указал на то, что власти Ингушетии поставляют гуманитарную помощь и технику бойцам СВО. «Очень серьезно мы относимся. Что можем — полностью обеспечиваем. Я обязал всех глав районов, всех — поехали по домам, к родителям, у которых беда»,— заявил глава региона (цитата по сайту Кремля).

«Семьи должны быть постоянно под вашим личным контролем»,— подчеркнул Владимир Путин. «Даю слово, что она (работа.— “Ъ”) в республике налажена системно»,— ответил Махмуд-Али Калиматов. Он добавил, что лично проводит встречи с семьями участников СВО.

О мерах поддержки бойцов СВО — в материале «Ъ» «ВС для фронта».