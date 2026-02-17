Ушедшие на запасные аэродромы самолеты вернулись в Сочи

Все самолеты, ранее направленные на запасные аэродромы, вернулись в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта в Telegram.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В воздушной гавани продолжается непрерывное обслуживание рейсов на прилет и вылет, регистрация и посадка пассажиров выполняются в штатном режиме. До конца дня по суточному плану запланировано 126 рейсов.

Вечером 16 февраля Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту, которые были сняты 17 февраля в 8:47.

Вячеслав Рыжков