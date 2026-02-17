Приезжего в Белореченске осудили на 9,6 года за покушение на сбыт наркотиков

В Белореченске районный суд вынес приговор 49-летнему гражданину Таджикистана, признанному виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2024 году обвиняемый вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которым отведена роль организаторов, и получил от них более 1,5 кг синтетического наркотического средства эфедрон для расфасовки в розничные партии и размещения «тайниковых закладок» на территории Краснодарского края. Расфасовка и хранение наркотика осуществлялись на ферме под прикрытием сельскохозяйственной деятельности и разведения скота.

Преступный умысел не был доведен до конца: деятельность подсудимого пресекли правоохранительные органы, изъяв наркотик из оборота.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Конфискованы денежные средства в размере более 66 тыс. долларов, изъятые правоохранительными органами.

Вячеслав Рыжков