Умер писатель Дмитрий Бавильский

В Челябинске в возрасте 57 лет умер писатель, литературовед и критик Дмитрий Бавильский. О его смерти сообщил историк культуры Николай Подосокорский в Telegram-канале. Господин Бавильский вел блог в ЖЖ под ником «paslen».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Бавильский

Фото: Личная страница Дмитрия Бавильского во Вконтакте Дмитрий Бавильский

Фото: Личная страница Дмитрия Бавильского во Вконтакте

В разные годы он занимал пост заместителя главного редактора журнала «Уральская новь», работал завлитом Челябинского академического театра драмы, редактировал отделы культуры в изданиях «Взгляд» и «Частный корреспондент». Входил в редакцию «The Art Newspaper Russia», вел раздел «Библиотечка эгоиста» в журнале «Топос», курировал отдел прозы в журнале «Окно», состоял в редакционных советах «Урала» и «Нового берега».

Дмитрий Бавильский — автор романов «Вавилонская библиотека», «Семейство пасленовых», «Едоки картофеля» и других. Лауреат премий журнала «Новый мир» (2006, 2009), Премии Андрея Белого (2014), специального приза «Неистовый Виссарион» Всероссийской литературно-критической премии (2020). С 1996 года состоял в Союзе российских писателей и Литературном фонде России, входил в Русский ПЕН-Центр и Академию российской современной словесности.