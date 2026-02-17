Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сервисов Windows

Решения уполномоченных органов по ограничению сервисов Windows в России не поступали. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Роскомнадзора.

Сегодня Telegram-канал SHOT сообщил о жалобах пользователей на работу Windows после обновления сервиса — россияне сообщали о «черных экранах смерти» и долгой загрузке компьютера. Telegram-канал Mash писал, что пользователям Windows перестали приходить обновления для операционной системы. Mash связал это с работой РКН по замедлению мессенджера Telegram.

Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram 10 февраля. По данным «Ъ», время обработки запроса доменом сервиса выросло вдвое. Регулятор пообещал продолжить ограничения, если компания не разместит серверы в России и «не будет исполнять российское законодательство».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».