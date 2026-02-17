В Майкопе за получение взятки осужден бывший дознаватель

Майкопский городской суд вынес приговор бывшему дознавателю отдела дознания ОМВД России по Майкопу, признав его виновным в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установил суд, 16 апреля 2025 года сотрудник полиции, расследуя уголовное дело в отношении жителя города, получил от него 60 тыс. руб. за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности. Незаконные действия были выявлены оперативниками подразделения собственной безопасности регионального управления МВД России.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и рядом ограничений. Кроме того, он лишен права в течение двух лет занимать должности в правоохранительных, государственных и муниципальных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Суд также постановил конфисковать полученные 60 тыс. руб. и лишил осужденного специального звания старшего лейтенанта полиции.

Вячеслав Рыжков