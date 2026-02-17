Депутаты разрешили партиям увеличить траты на свердловские выборы в четыре раза

Заксобрание Свердловской области одобрило изменения в избирательный кодекс региона, которые предусматривают увеличение предельного размера расходов фондов кандидатов в губернаторы и партий на выборах депутатов регионального парламента по единому округу с 50 млн до 200 млн руб. Как следует из документа, максимально возможный объем трат на кампанию для претендентов на мандаты в местных думах и на должности глав муниципалитетов подняли всего в два-три раза.

Согласно законопроекту, предельный размер расходов фондов кандидатов в депутаты свердловского заксобрания по одномандатным округам, местных дум и на должности глав муниципалитетов, который зависит от численности избирателей, увеличили:

С 800 тыс. до 2 млн руб. в округе с менее чем 15 тыс. человек;

С 2 млн до 5 млн руб. — с 15-50 тыс. человек;

С 4 млн до 10 млн руб. — с 50-100 тыс. человек;

С 7,5 млн до 20 млн руб. — с 100-250 тыс. человек;

С 12 млн до 30 млн руб. — с 250-500 тыс. человек;

С 20 млн до 50 млн руб. — с более чем 500 тыс. человек.

Для партий максимально возможный объем расходов на выборах депутатов местной думы по общемуниципальному округу, который также зависит от численности избирателей на территории, подняли:

С 400 тыс. до 1 млн руб. в округе с менее чем 15 тыс. человек;

С 800 тыс. до 2 млн руб. — с 15-30 тыс. человек;

С 2 млн до 5 млн руб. — с 30-50 тыс. человек;

С 4 млн до 10 млн руб. — с 50-100 тыс. человек;

С 5 млн до 20 млн руб. — с 100-250 тыс. человек;

С 7,5 млн до 30 млн руб. — с 250-500 тыс. человек;

С 15 млн до 50 млн руб. — с более чем 500 тыс. человек.

На досрочных выборах губернатора Свердловской области в 2025 году кандидаты отчитались об общих расходах на кампанию в 93,6 млн руб.: из них 49 млн руб. потратил на тот момент врио губернатора Денис Паслер (был выдвинут «Единой Россией»), все претенденты от оппозиции направили 44,6 млн руб. На выборах главы региона в 2022 году расходы политиков составили 87 млн руб. На тот момент губернатор Евгений Куйвашев (был выдвинут «Единой Россией») сообщил, что направил на выборы 45 млн руб.

Василий Алексеев