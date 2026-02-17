Эксперты составили рейтинг самых безаварийных автомобилей на Ставрополье

Эксперты сервиса Автотека изучили отчеты за 2025 год и выявили самые надежные подержанные автомобили в Ставропольском крае. Они сосредоточились на моделях стоимостью от 1 до 3 млн руб. не старше 10 лет. Lada, Chery и Renault оказались лидерами по доле машин без ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

В 2025 году 69,8% таких авто в крае избежали аварий — показатель вырос на 3,5 процентных пункта (п.п.) по сравнению с 2024 годом. Lada показала лучший результат: 88,4% безаварийных экземпляров, что на 4,8 п.п. больше, чем год назад. Chery отстала ненамного с 79,5%, Renault набрала 68,5%. Hyundai закрыла пятерку с 65,8% (+1,4 п.п.), Kia — с 65,4%.

Среди моделей Lada Vesta лидирует с 87,7% чистых историй. Kia Rio имеет 61,9%, Hyundai Solaris — 60,9%, Volkswagen Polo — 59%, Toyota Camry — 54,8%. Toyota в целом улучшила показатель на 4,4 п.п. до 60,5%, Volkswagen — на 3,9 п.п. до 65,4%, Skoda — на 3,3 п.п. до 57,4%.

Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки, объясняет рост прозрачностью рынка: покупатели чаще проверяют машины перед сделкой. База сервиса насчитывает свыше 100 млн отчетов, что упрощает выбор безаварийного авто. Это позитивный тренд для Ставрополья, где дороги требуют надежности от машин.

Исследование Автотеки опирается на данные ГИБДД и реестры ПТС/СТС, собранные из миллионов проверок. Региональные данные для Ставрополья подтверждают общероссийский тренд, где отечественные авто доминируют из-за адаптации к местным условиям и низкой аварийности владельцев.

В Ставропольском крае Lada популярна благодаря доступности сервиса и запчастей. Рынок подержанных машин растет, а доля чистых авто достигла 62,7% по России (+3,2 п.п.). Это делает вторичку привлекательной для местных жителей, особенно в аграрном регионе с интенсивным трафиком.

Станислав Маслаков