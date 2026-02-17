Под Новосибирском осудили 35 человек по делу о кредитном мошенничестве

Бердский городской суд (Новосибирская область) рассмотрел уголовное дело в отношении 35 местных жителей, обвиняемых в мошенничестве с кредитами (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в период с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года участники преступной группы по предварительному сговору с сотрудниками ООО «Сеть „Связной”» совершили в Новосибирске и Бердске 82 эпизода мошенничества. Как установило следствие, они оформляли потребительские кредиты на приобретение товаров в «Сети „Связной”», а также на получение кредитных карт, причинив банкам ущерб на сумму 9 млн руб. «Также неблагоприятные последствия возникали для физических лиц, на имя которых были оформлены кредитные договоры»,— отметили в суде.

Семерым участникам организованной группы суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет трех месяцев до семи лет девяти месяцев в колонии общего режима. Сотрудник «Сети „Связной”», который совершил 30 преступлений, приговорен к принудительным работам на срок четыре года три месяца. Еще десять сотрудников «Сети „Связной”» и 17 подставных лиц, участвовавших при оформлении кредитных договоров, получили условные сроки. С подсудимых солидарно взыскано 9 млн руб. ущерба.

Михаил Кичанов