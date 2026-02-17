В Калтасинском районе пенсионерка погибла из-за сошедшего с крыши снега

В Калтасинском районе при падении снега с крыши частного дома погибла 71-летняя женщина, сообщил в соцсетах министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. По его словам, за последние два дня произошло несколько несчастных случаев из-за схода снега.

Как отмечала пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы, сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу города поступило десять обращений по поводу падения снега и наледи с крыш на автомобили.

Сегодня в Калтасинском районе, как сообщал «Ъ-Уфа», произошло еще одно ЧП из-за накопившегося снега: обрушилась часть торцевой стены двухэтажного дома на улице Столярова в селе Краснохолмский. В одной квартире повреждено окно, отслоилась штукатурка. Отмечается, что никто не пострадал.

Майя Иванова