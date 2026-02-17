В Башкирии из-за снега обрушился кирпичный фронтон двухэтажного дома

В Калтасинском районе кирпичный фронтон двухэтажного дома обрушился из-за накопившегося снега, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Из-за обвала фронтона в одной квартире повредило окно и штукатурку внутри комнаты. Системы тепло-, газо- и водоснабжения остались целы, отмечается в сообщении. Раненых нет.

Последствия происшествия ликвидируют экстренные службы. Из-за инцидент запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.

В начале февраля в Кушнаренково обрушилась крыша многоквартирного дома.

Майя Иванова