«Первоград» построит ЖК «Усмань-Град» под Воронежем за 1,53 млрд рублей

ООО «Специализированный застройщик "Бригантина"» (входит в ГК «Первоград» воронежского бизнесмена Эдуарда Сорокина) планирует возвести жилой комплекс «Усмань-Град» в Новоусманском районе Воронежской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,53 млрд руб., а сдать объект планируется в первом квартале 2027 года. Это следует из проектной декларации, опубликованной на портале «Наш.дом.рф».

Проект ЖК "Усмань ГРАД"

Фото: ДОМ.РФ

Проект включает строительство одного многоквартирного дома переменной этажности (5–16 этажей) на 452 квартиры. Общая площадь здания составит 24,68 тыс. кв. м, площадь жилья — 16,1 тыс. кв. м. Также в доме предусмотрено 12 коммерческих помещений общей площадью 1,92 тыс. кв. м. В рамках благоустройства территории проектом запланировано создание двух детских и четырех спортивных площадок. Для автомобилей предусмотрена открытая гостевая парковка на 71 машину на территории жилого комплекса и еще 80 мест вне объекта строительства.

ЖК расположится на участке площадью 1,24 га в 4 км по направлению на юг от центра села Новая Усмань. Земля находится в собственности застройщика. Разрешение на строительство уже получено и действует до 22 января 2027 года. Завершить строительство и получить разрешение на ввод в эксплуатацию планируется в первом квартале 2027 года, а передача квартир дольщикам намечена на июль 2027 года.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Бригантина"» зарегистрировано в Новоусманском районе Воронежской области в 2025 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — директор Эдуард Сорокин, которому также в разных долях принадлежит 29 компаний в области строительства. Актуальные финансовые показатели ООО за 2025–2026 годы не раскрываются.

В конце прошлого года стало известно, что ГК «Первоград» приобрела проект жилого комплекса «Соловьиный» в Курске, оставив право продажи квартир за продавцом.

Ульяна Ларионова