В Ижевске усилили контроль за уборкой снега на остановках после падения навеса

Администрация Ижевска усилила контроль за работой подрядчиков по уборке снега с крыш остановок после обрушения навеса автобусного павильона «Нагорный микрорайон». Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в муниципалитете.

К компании «Ижавтоснаб» — подрядчику, допустившему скопление снега на конечной остановке на улице Локомотивной, — будут применены штрафные санкции. В горадминистрации рассказали, что технадзор городской службы благоустройства (СБиДХ) еще 12 января выдал организации заявку сроком до 31 января на уборку этого и других остановочных павильонов.

«С площадок снег был убран, с крыши павильона нет. Еще одна заявка была выдана в адрес “Ижавтоснаба" 29 января на уборку снега сроком до 13 февраля»,— говорится в сообщении. Сегодня технадзор проведет очередную проверку состояния навесов, будут выданы требования на расчистку «с коротким сроком исполнения».

Напомним, крыша остановки «Нагорный микрорайон» обвалилась вечером 1 февраля. На площадке находилась женщина, она вовремя покинула навес. Обрушение конструкции произошло при посадке на автобус №22. Никто не пострадал.