Прокуратура проводит проверку по факту обрушения фронтона дома в Башкирии

Прокуратура Калтасинского района проводит проверку по факту обрушения торцевой стены двухэтажного дома на улице Столярова в селе Краснохолмский.

По данным МЧС по Башкирии, пострадавших и погибших нет, системы тепло-, газо- и водоснабжения работают в штатном режиме. В одной из квартир повреждено окно и отслоилась штукатурка.

Надзорное ведомство установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит исполнение законодательства в сфере ЖКХ, в том числе в части своевременной уборки крыши от снега и наледи. При наличии оснований решат вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Как сообщал «Ъ-Уфа», кирпичный фронтон обвалился из-за скопившегося снега.

Майя Иванова