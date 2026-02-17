Сочинский застройщик не смог оспорить взыскание ущерба в 6 млрд рублей

В Краснодаре кассация подтвердила законность взыскания ущерба в объеме 6 млрд руб. за незаконную застройку земель сельхозназначения в Сочи, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции. Жалобу подавал предприниматель Виген Саркисян, который за последнее время по искам прокуратуры лишился значительных активов, в числе которых краснодарская гостиница Crown Plaza, санатории «Предгорья Кавказа» и «Горячий Ключ», а также комбинат «Тепличный».

Виген Саркисян вместе с другими застройщиками участвовал в освоении участков общей площадью 40 га, ранее принадлежавших агрофирме «Кудепста» в Адлерском районе Сочи. На бывшей территории агрофирмы было возведено четыре крупных жилых комплекса. В 2024 году прокурорская поверка установила, что ценные земли сельхозназначения перешли в распоряжение застройщиков незаконно. Агрофирма «Кудепста» (ранее — совхоз «Чкаловский»), являлась одним из крупнейших сельхозпредприятий региона и обеспечивала круглогодичное снабжение курорта Сочи овощами и фруктами. Генпрокуратура РФ обратилась в суд за возмещением ущерба РФ в размере 4 млрд руб. и экологического вреда муниципалитету в сумме 2 млрд руб. Требование надзора было удовлетворено судом первой инстанции, с чем согласилась кассация. Поскольку Виген Саркисян не принял мер к погашению долга, в январе текущего года у него было изъято дорогостоящее имущество.

Надзор считает Вигена Саркисяна компаньоном бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука. Ленинский суд Краснодара 19 февраля начнет слушать иск Генпрокуратуры об изъятии активов бывшего судьи и его партнеров, в том числе господина Саркисяна.

Анна Перова, Краснодар