Прощание с экс-депутатом ЗакСа Петербурга Игорем Риммером состоится 21 февраля

Прощание с бывшим депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорем Риммером пройдет 21 февраля в 12:00 в центре мемориальной культуры «Память бесконечна» по адресу: Партизанская, 8. Церемония будет открытой, сообщили в администрации Красногвардейского района, где экс-парламентарий трудился более 40 лет.

Игорь Риммер в 2005 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Игорь Риммер в 2005 году

Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Игорь Риммер родился 28 сентября 1945 года в Ленинграде. Начал трудовой путь в 1961 году на «Петрозаводе» учеником электромонтажника. Работал заместителем директора Механического завода Ленинградской военно-морской базы, а также генеральным директором ЗАО «Балтика».

Впоследствии он избирался депутатом муниципального образования «Малая Охта», а также ЗакСа второго, третьего и четвертого созывов. В парламенте входил в состав профильных комиссий и комитетов, в частности занимался вопросами городского хозяйства, местного самоуправления и транспорта. О смерти политика стало известно 15 февраля.

Артемий Чулков