В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за резкого потепления

Режим повышенной готовности вводится на территории Алтайского края из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщил минтранс региона.

По данным алтайского УГМС, днем 18 февраля и ночью 19 февраля в крае ожидаются мокрый снег, дождь, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с и более.

Температура воздуха будет варьироваться от 0 до –6 градусов. 20 февраля прогнозируется резкое похолодание до –18 градусов, на следующий день вновь ожидается потепление до –4 градусов.

Александра Стрелкова