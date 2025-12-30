Владимир Путин назначил десять судей в Черноземье
В суды Воронежа и Борисоглебска назначили новых судей
Президент России Владимир Путин утвердил назначение десяти судей во всех регионах Черноземья, за исключением Орловской и Тамбовской областей. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В Белгородской области судьей Старооскольского городского суда назначена Виктория Терентьева (ранее была помощником судьи в облсуде), а Яковлевского районного суда — Марина Попруга, с 2013 года трудящаяся на судебном участке №1 Яковлевского района в должности мирового судьи.
В Воронежской области судьей Борисоглебского городского суда стал Алексей Анохин, ранее работавший помощником судьи в областном суде. Екатерина Кудинова в соответствии с указом главы государства вступила в должность судьи Коминтерновского райсуда Воронежа. Госпожа Кудинова занимала пост мирового судьи судебного участка № 1 в Коминтерновском районе.
В Курской области судьей Ленинского районного суда облцентра назначили Юлию Конореву. Ранее она занимала должность мирового судьи судебного участка № 5 Железногорска и Железногорского района. На пост судьи Льговского районного суда назначили Екатерину Шумскую, Щигровского района — Галину Шестопалову.
В Липецкой области судьей Правобережного районного суда облцентра стал Антон Киселев, находившийся на посту мирового судьи судебного участка № 10 Правобережного округа. Должность судьи Усманского районного суда заняла Татьяна Подлужная. Судьей Чаплыгинского районного суда назначили Юлию Бородину.
В начале декабря Владимир Путин подписал указ о назначении 14 судей в Черноземье.