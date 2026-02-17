ЦБ предложил создать реестр финансовых блогеров

Центробанк (ЦБ) предложил создать реестр финансовых инфлюенсеров, ввести требования к их квалификации и ответственность за качество распространяемых ими данных. Для включения в реестр нужно будет иметь экономическое образование и опыт работы в финансах.

Инициатива содержится в докладе, опубликованном ЦБ для общественных обсуждений. Предложения и замечания принимают до 30 апреля включительно. Регулятор предложил маркировать материалы финансовых инфлюенсеров, а также ввести критерии, которым должна соответствовать их деятельность. В их числе:

специальное экономическое образование;

наличие сертификата финансового аналитика (или зарубежных аналогов);

опыт работы в финансовой сфере свыше года;

опыт работы с финансовыми инструментами свыше года;

членство в специализированных СРО;

отсутствие нарушений норм по манипулированию ценами ценных бумаг;

отсутствие судимости.

Поднадзорные ЦБ финансовые организации в целях рекламы смогут привлекать только блогеров из реестра. В случае нарушений ответственность понесут обе стороны.

Как поясняет ЦБ, сейчас финансовые блогеры зачастую «рассказывают о сложных финансовых инструментах в упрощенной форме». Следование таким советам «может привести к потере накоплений и разочарованию в финансовой индустрии и инвестициях», считает регулятор. Также были случаи манипулирования ценами на рынке акций через Telegram-каналы.

ЦБ уточняет, что в международной практике инфлюенсерам могут грозить штрафы, блокировка онлайн-ресурсов и уголовная ответственность. Регулятор хочет со временем ввести все эти меры в российское законодательство. «На первом этапе за значительное и системное нарушение требований к распространяемой информации финансовые инфлюенсеры будут исключаться из реестра»,— отмечается в докладе.