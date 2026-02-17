В Екатеринбурге откроется второй в УрФО филиал Президентской библиотеки

В Екатеринбурге в 2026 году откроется второй в Уральском федеральном округе (УрФО) филиал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Об этом сообщил полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога по итогам встречи с начальником управления материально-технического обеспечения управления делами Президента РФ Владимиром Луньковым и генеральным директором Президентской библиотеки Юрием Носовым.

По словам полпреда, место выбрано не случайно, ведь в 2026 году Екатеринбург носит звание библиотечной столицы России. «Информационные ресурсы Президентской библиотеки – это важный инструмент патриотического воспитания молодежи. Доступ к цифровым документам помогает подрастающему поколению почувствовать живую связь с прошлым, прикоснуться к богатому культурному наследию нашей страны»,– подчеркнул господин Жога.

Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина открыта 27 мая 2009 года и функционирует как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный многофункциональный центр, имеющий статус национальной библиотеки России. Располагается в Санкт-Петербурге в историческом здании Синода, имеет структурные подразделения в Москве (Резервный центр) и Тюмени (Филиал в Тюменской области).

По данным полпредства, в Уральском федеральном округе в настоящий момент открыто 800 электронных читальных залов с доступом к информационным ресурсам Президентской библиотеки. Первый филиал Президентской библиотеки в УрФО был открыт в 2011 году в Тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева.

Первое соглашение о сотрудничестве между полпредом УрФО и Президентской библиотекой было подписано в июне 2022 года. В 2025 году его продлили на новый трехлетний срок.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что губернатор Свердловской области Денис Паслер направил 8,3 млрд руб. на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Свердловской области» в 2026 году. В рамках программы в том числе планируется обновление трех библиотек, включая областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева