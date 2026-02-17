Минобороны России сообщило о массированном ударе по объектам энергетики Украины

Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики, используемым в интересах ВСУ. Также атаке подверглись места производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

К атаке привлечены высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования и беспилотники. В Минобороны пояснили, что удары стали ответом «на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России». По данным ведомства, все цели атаки уничтожены.