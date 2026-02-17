Защита Варданяна пообещала использовать все способы обжалования приговора суда

Защита бывшего госмнистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна намерена использовать все доступные механизмы обжалования и пересмотра приговора бакинского суда как на национальном уровне, так и в международных инстанциях. Об этом «Ъ» заявила адвокат, представитель армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Сирануш Саакян.

Рубен Варданян в суде (17 февраля 2026 года)

Фото: Reuters TV / Reuters

«Мы также будем добиваться постоянного международного контроля за ходом судебного разбирательства и имевшими место нарушениями»,— сказала Сирануш Саакян. Приговор суда, по ее словам, продиктован «политическими соображениями и в корне несовместимым со стандартами справедливого судебного разбирательства». «Рубену Варданяну было отказано в справедливом судебном разбирательстве в любом значимом смысле этого слова. Его осуждение отражает более широкую картину, затрагивающую этнических армян из Нагорного Карабаха, и вызывает глубокую обеспокоенность по поводу верховенства закона»,— заявила адвокат.

17 февраля бакинский военный суд приговорил Рубена Варданяна к 20 годам лишения свободы. Его признали виновным в в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований, планировании и ведении агрессивной войны. Азербайджанские силовики задержали его 27 сентября 2023 года, когда он собирался уезжать из Нагорного Карабаха в Армению из-за азербайджанской военной операции. В ходе судебного процесса представители Рубена Варданяна говорили, что к бизнесмену не пускают международных адвокатов, а сам он не может получить доступ к материалам дела.

Лусине Баласян