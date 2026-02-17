Гособвинение запросило 4 года колонии за стрельбу у храма «Большой Златоуст»

Прокурор запросил для Романа Штадлера, который выстрелил из пневматического пистолета у храма «Большой Златоуст» в центре Екатеринбурга, четыре года колонии общего режима, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала Ленинского райсуда. Его обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Согласно версии следствия, в октябре 2023 года Роман Штадлер поднял травматический пистолет вверх и выстрелил в воздух, после чего сразу убрал оружие обратно в сумку. Адвокаты обвиняемого говорили, что поступок Романа Штадлера не вызывал страха у окружающих; в деле не было состава преступления, а выстрел случился по случаю хорошего настроения обвиняемого.

«Штадлер совершил хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с угрозой применения насилия к гражданам, с применением оружия»,— указано в обвинительном заключении.

Прокурор сообщил, что потерпевшим по делу признан автомобилист, который во время стрельбы проезжал рядом. Как рассказали адвокаты «Ъ-Урал», свидетель во время допроса несколько раз менял показания, путался в первоначальной позиции по уголовному делу.

Обвиняемый не признал вину. «Я считаю себя виноватым, считаю, что совершил глупость. Но вменяемую мне статью я считаю необоснованно строгой, потому что конфликта никакого у меня ни с кем не было, я не пытался никого оскорбить, напугать или нарушить чью-то безопасность. Я просто выстрелил вверх в небо у клуба. Никому не угрожал, пистолет был холостой. Надеюсь, что здравый смысл преобладает и статью изменят на административное правонарушение»,— сказал Роман Штадлер.

Случившееся было предано огласке после того, как в прошлом году общественное движение «Русская община» на своей странице во «ВКонтакте» опубликовало видеоролик, на котором Роман Штадлер еще в 2023 году стреляет в центре Екатеринбурга. Вскоре его задержали и арестовали. Во время избрания меры пресечения на нем были следы побоев. Позже ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

Артем Путилов