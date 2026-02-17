Летевший в Уфу самолет вернулся в Нарьян-Мар из-за датчика незакрытой двери

Выполнявший рейс Нарьян-Мар — Уфа самолет вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика незакрытой входной двери. Об этом сообщает источник ненецкого информагентства НАО24.

Самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел в 10:46 по местному времени. Во время полета сработала сигнализация. Экипаж решил выработать топливо и совершить посадку в Нарьян-Маре. «Ожидается задержка следующего рейса на этом самолете. Датчик будет осмотрен наземными службами, произведена заправка, и только потом вылет»,— пояснил собеседник НАО24.

Сколько человек на борту самолета, не уточняется. После посадки за пассажирами должны отправить другой самолет «Руслайн».