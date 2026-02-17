Двое россиян госпитализированы после падения лифта в отеле на Пхукете

Двое россиян находятся в больнице с травмами ног средней степени тяжести после падения лифта в отеле на Пхукете. Об этом сообщил генконсул России в провинции Таиланда Егор Иванов.

Всего в результате инцидента пострадали шесть граждан России, включая ребенка и подростка. По данным тайской полиции, лифт в отеле Tuana Hotels Casa del Sol начал подниматься, но, проехав небольшое расстояние, упал вниз. Все пострадавшие были доставлены в медучреждения. «В госпитале остаются двое россиян... Остальные четверо, включая детей, выписаны»,— сообщил господин Иванов корреспонденту ТАСС.

Полиция острова начала проверку. Доступ к лифту ограничен для оценки повреждений и проведения ремонтных работ.