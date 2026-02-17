Шестеро россиян пострадали при падении лифта в отеле на Пхукете

Шесть россиян пострадали при падении лифта в одном из отелей на острове Пхукет. Среди них — восьмилетний ребенок и 16-летний подросток, пишет The Phuket News.

Инцидент произошел накануне днем в отеле Tuana Hotels Casa del Sol в районе Ката, уточняет издание. По данным полиции, лифт начал подниматься, но, проехав небольшое расстояние, внезапно упал вниз.

Все находившиеся внутри туристы получили незначительные травмы и в основном жаловались на боли в спине. Их доставили в больницу.

Полиция пообещала провести детальную проверку лифтовой системы в гостинице. Как сообщили изданию в отеле, доступ к лифту временно ограничен, чтобы оценить масштаб повреждений и начать ремонт.