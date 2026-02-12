Денис Паслер расширил список претендентов на льготные займы от СОФПП
Губернатор Свердловской области Денис Паслер расширил список претендентов на льготные займы, выдаваемые Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП). Соответствующее решение утверждено на заседании регионального правительства, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Теперь в перечень приоритетных проектов, на реализацию которых можно привлечь льготные займы, вошли компании, учредителями которых являются участники СВО, социальные предприятия, компании из реестра малых технологических предприятий, участники проекта «Сколково» и компании-участники проекта «Производительность труда». Для них доступен заем «Приоритет» — специальная программа, разработанная СОФПП в 2025 году. Минимальная ставка по нему в настоящий момент составляет 3/4 ключевой ставки ЦБ РФ.
По словам главы региона, в регионе ежегодно растет количество малых и средних предприятий, в том числе, благодаря работе регионального правительства по внедрению мер поддержки. «МСП — основа экономики. Очень важно помогать компаниям в развитии, масштабировании бизнеса и освоении новых направлений, и мы расширяем возможности для получения МСП своевременной помощи на решение актуальных бизнес-задач»,— сказал губернатор.
Ранее заем «Приоритет» был доступен для предпринимателей, развивающих приоритетные проекты в сфере обрабатывающей промышленности, гостиничного и пищевого бизнеса, туризма, IT, научно-технических и креативных индустрий, а также экспортеров.
По данным департамента, с начала 2026 года СОФПП выдал малому и среднему бизнесу региона займы на сумму свыше 52 миллионов руб. — это почти на 20% больше объема, выданного за аналогичный период 2025 года.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что за последний год 26% жителей Уральского федерального округа (УрФО) задумывались о покупке готового бизнеса.