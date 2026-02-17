Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Montegrappa Фото: Montegrappa

Я уже рассказывала о чикагской премии Good Design Award, о том, что это одна из самых авторитетных международных наград в области современного дизайна и о некоторых ее лауреатах 2025 года.

Сегодня — о еще одном победителе, но в неожиданной категории, не «Архитектура» и не «Мебель». Речь о предмете, который кажется почти исчезающим из повседневной жизни, ручке. Итальянская Montegrappa получила Good Design Award 2025 за проект LIFE Pen. Как и всегда, дизайн у Montegrappa — это набор символов, рассказывающий большую историю.

В конструкции и деталях зашиты образы хрупкости арктических экосистем, зависимых от климатических изменений, и колпачок с объемными изображениями медведей, дрейфующих на льдине, и клип в виде термометра, и белый топаз, отсылающий к Полярной звезде.

Есть у ручки и благотворительное значение — она создана совместно с занимающимся экологической проблематикой фондом монегасского принца Альбера II. Посмотреть на LIFE Pen вместе с другими объектами, отмеченными в 2025-м, можно будет в Афинах на Good Design Show 2025-2026.

Анна Минакова