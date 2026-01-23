«Еще один отмеченный жюри предмет — теннисный стол»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о компаниях, получивших премию за интерьерный дизайн.

В декабре подвели итоги очередного Good Design Award — одной из старейших международных премий в области дизайна. Премия была основана в 1950 году в Чикаго и вручается уже более 70 лет. Сегодня ее курирует Chicago Athenaeum — музей архитектуры и дизайна, совместно с European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies. Категорий у Good Design Award очень много — от устойчивых решений и инноваций до мебели, предметного дизайна и готовых интерьеров, поэтому перечислить всех победителей невозможно. Отмечу несколько из тех, кто был награжден именно за интерьерный дизайн.

Стол Flatiron от Bonaldo, созданный дизайнером Мауро Липпарини — это проект, вдохновленный нью-йоркским Flatiron Building. Асимметричное основание, ощущение смещенного центра, при этом удобный для использования функциональный предмет. Жюри как раз и отметило способность перевести архитектурное высказывание в объект для повседневного использования.

Еще один отмеченный жюри предмет — дизайнерский теннисный стол. HEROair Outdoor Table Tennis Table от компании POPP® — австралийских пионеров дизайна предметов для пинг-понга. Стол выполнен из легкого и прочного алюминия с порошковой окраской, стойкой к разным погодным условиям, и рассчитан на круглогодичное использование на улице. При этом он яркий и имеет эффектный силуэт, что делает его не только функциональным спортивным объектом, но и выразительным дизайнерским.

Good Design Award отмечает не только отдельные предметы, но и готовые интерьерные проекты. Asop Hainan стал первым в мире интерьером, в котором был использован регенеративный биополимер на основе водорослей, и за это получил свою премию.

Анна Минакова