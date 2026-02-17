Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iCaur Фото: iCaur

Вероятно, в обозримом будущем на российском рынке появится еще один внедорожник с брутальной квадратной внешностью, недвусмысленно напоминающий Land Rover Defender актуального поколения. Российское представительство бренда iCaur сообщило, что началась адаптация модели V27 для эксплуатации в российских климатических и дорожных условиях. После мировой премьеры в Дубае и запуска серийного производства в китайском городе Уху первые партии автомобилей направлены на тестирование и доработку. Предполагается, что для нашего рынка машины получат усиленное шасси, увеличенный дорожный просвет, а также доработанное программное обеспечение.

iCaur — это экспортный бренд. У себя на родине эта принадлежащая концерну Chery марка носит название iCar. Кроссовер V27 имеет длину кузова, превышающую 5 м, и оснащен последовательной гибридной установкой с пиковой мощностью 465 л. с. То есть колеса крутят два электромотора — по одному на каждую ось, а бензиновый двигатель вращает генератор, вырабатывающий электрический ток. С полным баком топлива и полностью заряженной батареей iCaur V27 имеет запас хода 800 км. Дебют модели на российском рынке был запланирован на первую половину 2026 года. Но, как оно пойдет, будет видно.

Падение спроса на новые автомобили продолжается. По данным аналитического агентства «Автостат», нынешний январь дал почти 10% минуса продаж по сравнению с январем 2025 года. Поэтому многие компании либо корректируют вывод своих новинок на российский рынок, либо корректируют модельный ряд в сторону его упрощения. Так, на этой неделе стало известно, что рамный внедорожник Haval H9 в версии 2026 модельного года больше не будет иметь дизельной модификации. 184-сильный дизель объемом 2,4 л остался в «прошлогодней» версии. А у другого кроссовера марки, модели H7, вместо трех комплектаций теперь будет две.

Дмитрий Гронский