A Apple дома?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран HomePod mini от Apple

Фото: Apple HomePod mini от Apple

Фото: Apple

Apple готовит сразу несколько устройств умного дома на этот год. Такую уверенность выражают аналитики MacRumors. Речь о новом HomePod mini 2, домашнем хабе с экраном, собственных камерах наблюдения, а также дверном звонке.

Самый любопытный в этом перечне хаб. Его описывают как общий домашний центр, через который семья управляет умными устройствами: звонит, слушает музыку, смотрит погоду, фотографии и семейный календарь. На него будет возложена функция одного главного устройства. Всё в одном месте и без блужданий по приложениям. Внутри обещают датчики присутствия и камеру с поддержкой Face ID, чтобы понимать, кто именно обращается к устройству. Это, в свою очередь, позволяет фантазировать о настраиваемом персональном интерфейсе для каждого авторизованного пользователя. Другими словами, я буду видеть виджеты и информацию, которую настроил для себя, другой человек сможет взаимодействовать со своим рабочим столом.

Всё еще тлеет надежда на более «умную» Siri. Интеллекта ей должны добавить чип A18 и инструменты Apple Intelligence. Точной информации о форм факторе хаба нет. Это может быть и привычный вариант с интеграцией в аудиоколонку, и более интригующий — настенная панель, что-то вроде домашнего табло в коридоре или на кухне.

При этом отдельного магазина приложений не планируется. Хаб будет запускать встроенные штатные программы Apple. Это не плохо и не хорошо. Сама природа устройства скорее подразумевает центр управления, нежели потребления контента.

Официально новинку в России ждать не приходится. Кроме того, российские решения умного дома уже заметно выигрывают у Apple за счет развитой экосистемы и простоты развертывания. Сюда же стоит добавить удобство оплаты. Ведь если у вас в списке умных гаджетов есть хотя бы одна видеокамера, то скорее всего файлы она сохраняет или дублирует в «облако». Бесплатных хранилищ не бывает, значит, речь идет о подписке на iCloud+ наверняка с лимитами по количеству устройств и доступным объемом хранилища.

По оценке аналитиков Insights Leader, объем российского рынка умных домов в этом году составит порядка $1,72 млрд. И до 2033-го он будет ежегодно расти в среднем на 14,5%.

Александр Леви