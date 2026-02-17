Восемь стран осудили решение Израиля расширить контроль на Западном берегу
Главы МИД восьми стран осудили решение Израиля объявить территории на Западном берегу реки Иордан государственной землей. Министры иностранных дел Турции, Египта, Иордании, Индонезии, Пакистана, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ заявили, что мера противоречит международному праву.
«Этот незаконный шаг представляет собой серьезную эскалацию, направленную на ускорение незаконной поселенческой деятельности, конфискацию земель, укрепление израильского контроля и установление незаконного израильского суверенитета над оккупированной палестинской территорией, а также на подрыв законных прав палестинского народа»,— отмечается в документе.
По мнению подписантов, этот шаг Израиля «еще больше усилит напряженность и нестабильность на оккупированной палестинской территории и в регионе в целом». Министры призвали международное сообщество предотвратить нарушение прав палестинцев.
По условиям соглашения «Осло-2», достигнутого в 1993 году между Израилем и палестинцами, Западный берег реки Иордан разделен на три зоны: A, B и C. Если сектор C полностью контролируется израильтянами, то зона B находится под смешанным контролем, а зона A — под полным контролем Палестинской национальной администрации.
Инициатива властей Израиля заключается в изменении правил регистрации земли и приобретения собственности на Западном берегу. Это приведет к заселению зон А и B, что означает переход под израильский суверенитет около 40% Западного берега. Правительство Израиля утвердило меру 15 февраля.
