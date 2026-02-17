Цены закрутило в сторону повышения

Доступные суши и роллы исчезают с рынка. В СМИ и Telegram-каналах активно обсуждают цены на японскую кухню: для массового потребителя средний чек становится слишком высоким. Эксперты утверждают, что в перспективе цены вырастут еще сильнее. “Ъ FM” пообщался с участниками рынка и узнал, действительно ли эпоха доступных суши и роллов подходит к концу. Тему продолжит Екатерина Вихарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Новым ударом после роста цен на огурцы для россиян стали сообщения о грядущем подорожании роллов. В среднем по рынку качественная «Калифорния» уже обходится в 500 с лишним рублей, цена «Филадельфии» может доходить до 1,5 тыс. руб., а сет на двоих стоит чуть меньше 3 тыс. руб. На росте цен сказывается не только подорожавшее сырье, но также и проблемы с кадрами, логистикой, ставка аренды и налоги. Чем-то приходится жертвовать, поделился основатель сети «Доставки Kaifa» Денис Селезнев:

«Конечно, цены выросли, где-то даже — в два с лишним раза. Мы на эту тенденцию отвечаем созданием определенных позиций. В частности, вводим "Филадельфию-эконом" или сеты, в которых вместо восьми привычных кусочков их четыре. Благодаря этому мы не меняем качество. Люди привыкли к определенному продукту, и мы стараемся даже цену где-то немножко скинуть».

Для массового сегмента в этом году стоимость роллов перешагивает «психологическую отметку», предупреждают эксперты. Культура приятной восточной трапезы с доставкой на дом может уйти в прошлое. Впрочем, тренд на экономию и разумное потребление пока не сильно сказался на продажах, отметил директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов:

«Небольшое падение спроса наблюдается, но не критичное. Такие блюда также активно заказывают, это уже, можно сказать, сложившийся в русской кухне продукт. Спросите ребенка, что самое вкусное в русской кухне. Он, скорее всего, ответит, что это либо пицца, либо суши. Первый вариант выбирают именно для насыщения, а роллы и суши — больше для экзотики и какого-то эмоционального удовлетворения».

Как пишет «Газета.ру», изменение потребительских привычек может повлечь за собой массовые закрытия суши-сторов. Устойчиво на рынке себя ощущают сети, которые могут не перекладывать все издержки на покупателя, считает директор по маркетингу Tanuki Family Артем Дудин:

«Бизнес с достаточно большими оборотами и объемами может себе позволить удерживать достаточно конкурентоспособную и доступную для людей цену. А вот региональные сети, возможно, точечные доставки роллов, нишевые японские рестораны наверняка просто из-за объема реализуемой продукции не смогут выдержать такую политику. Исходя из того, что там всё дорожает, скорее всего, они станут повышать ценник».

Меняться приходится и премиум-сегменту: рестораны чаще отказываются от красивой подачи в пользу маржинальных сетов. Некоторые заведения сталкиваются с оттоком клиентов, рассказал основатель проекта по развитию и масштабированию франчайзинговых сетей в сегменте QSR Александр Назаров:

«В структуре продаж больше половины недельной выручки приходится на пятницу, субботу и воскресенье. Праздники тоже никто не отменял, как дни рождения и корпоративы. Все равно что-то нужно поставить, угостить гостей и не готовить дома. Это потребление, так или иначе, останется. При этом действительно сейчас происходит переток из ресторанных сетей в Fast casual, в частности, в столовые, кулинарии».

Напряженную ситуацию фиксируют и опросы: согласно данным исследования «Тануки», две трети россиян оказались не готовы уступить последний ролл своему партнеру.

Анжела Гаплевская