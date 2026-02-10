«Индекс огурца» привлек внимание

Храните самое дорогое в банках (трехлитровых): цены на тепличные огурцы в магазинах растут в несколько раз быстрее инфляции, банковских депозитов и вложений в фондовой рынок. С начала зимы стоимость овощей увеличилась более чем на 40%, а мемы о них заполонили соцсети. Почему огурец из Подмосковья стал дороже экзотического манго? И стоит ли доверять «индексу огурца» при оценке инфляции? Выяснял Станислав Крючков.

Один из популярных мемов «От чего мы отказались в 2026-м»? В ответах среди фаворитов — огурцы и томаты. По данным «Руспродсоюза», сейчас средняя стоимость килограмма огурцов — 300 руб. Примерно столько же стоит килограмм питайи (драгонфрута). Продают российский овощ и поштучно, в индивидуальной упаковке. Разброс — до 730 руб. Иной оторопеет, а другой найдет позитив. В конце концов, «новое золото».

Отраслевые эксперты утверждают, что долгосрочный рост не так значителен, около 2% с 2025-го. При этом около трети в прайсе — это наценка торговых сетей. Параллельным курсом в анимированных мемах идут графики «голубых фишек». Некоторые тепличные хозяйства отапливаются за счет газа, а что еще нужно огурцу, задался вопросом директор агрокомплекса «Иванисово» Константин Бандорин:

«Свет, температура, вода, питание в зимний сезон занимают до 80% всей себестоимости. Огурцу что нужно? Топливно-энергетический ресурс. Часть коллег получает электроэнергию с помощью собственных газопоршневых установок. То есть речь идет о стоимости газа. А есть те, которые питают сеть от розетки».

Один из самых дорогих сортов, выращиваемых в закрытом грунте, — российский «Кураж». Он тоже герой мемов, в которых говорится про нехватку банок. Надежды на снижение цен связаны с овощами из Луховиц, поделилась глава отдела аналитики агрокластера «Фуд Сити» Ксения Малиновская:

«Основные три сорта длинноплодных огурцов доставляют из Московской, Саратовской и Липецкой областей. Цена "Куража" в этом году начинается от 270 руб., но в среднем в реализации это где-то 350 руб. за килограмм. В 2025-м прайс был от 300 руб. Уже под конец февраля пиковые цены спадут, произойдет удешевление где-то на 15-20%».

Огурцы и помидоры — товар высоковолатильный. Показатели недельной инфляции их часто не учитывают, рисковано. Нынешний «индекс огурца» можно объяснить невысокой сезонной урожайностью, считает агроэксперт Виктория Бурматова:

«Зимой часто на рынке такое происходит. Отрасль формирует предложение трех основных производителей: ГК "РОСТ», "ЭКО-Культура" и "Горкунов". Предложение просто ограничено, а спрос высокий. Из-за этого есть возможность поднимать цены».

Тем временем кто-то уже предлагает дарить огурцы вместо цветов. Благо впереди череда гендерных праздников. Вслед за ними станет больше весеннего света. Пока же производители тратятся на фитоподсветку. Не новогодняя гирлянда, но вдохновляет, хоть и заставляет раскошелиться, пояснила директор исследовательской компании «Технологии роста» Тамара Решетникова:

«В середине февраля потребителю доступны только овощи, которые выращиваются в защищенном грунте, в теплицах, которые оборудованы системами автоматизированного управления микроклиматом.

Во всех регионах можно было заметить очень низкую солнечную активность, кроме того, было очень холодно. Доли затрат в структуре себестоимости на энергоносители и электродосвечивание — порядка 50%, а иногда даже и больше в некоторых случаях».

Символ 2026-го — Огненная лошадь. К слову, стоимость конины в Москве сопоставима с килограммом огурцов — 400 руб. В случае с ними цена, и правда, огненная.

Станислав Крючков