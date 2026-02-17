«Поддержка у Аделии Петросян будет»

После десяти соревновательных дней на Олимпиаде в Италии российские спортсмены по-прежнему без медалей. 16 февраля не смог добраться до финиша горнолыжник Семен Ефимов: ему, как и многим другим атлетам, помешал снегопад. А представительница шорт-трека Алёна Крылова стала девятой на дистанции 1000 м. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Рассчитывать на российскую медаль в шорт-треке у женщин было наивно. Но Алёна Крылова показала, что может вытаскивать из каждой ситуации максимум, и в определенный момент подарила болельщикам надежду. На дистанции в 1000 м она прошла квалификацию, а в четвертьфинале Крылову откровенно сбила китаянка Чжан Чутун. После финиша арбитры посмотрели повтор и дисквалифицировали нарушительницу, а россиянку вывели в полуфинал. Это было неожиданно.

Но, к сожалению, на этом везение Алёны кончилось. В полуфинале она тоже упала и вышла только в финал Б. В итоге — девятый результат, но даже его вполне можно занести Крыловой в актив, уверен серебряный призер Игр в Пекине Константин Ивлиев:

«Некоторые довольствуются вообще лишь тем, что они туда съездили. А уж пободаться с сильнейшими в мире вообще честь, по-моему».

Также поздно вечером 16 февраля была разыграна медаль в парном катании у фигуристов. Здесь олимпийскими чемпионами стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара. Судьи поставили им очень высокие баллы за произвольную программу. Но незаслуженно, считает призер чемпионатов мира и чемпион Европы Дмитрий Козловский:

«Бывают ситуации, когда олимпийскими чемпионами становятся по-настоящему. В данном случае олимпийскими чемпионами их сделали ввиду очень многих факторов, в частности, ввиду отсутствия российских дуэтов и абсолютно заряженного в отношении японской пары судейства. Отрицать это невозможно. Эта пара не катается на 158 баллов. Это факт».

Для российских поклонников фигурного катания важный момент случится во вторник, 17 февраля. Ведь в Милане короткую программу покажут фигуристки-одиночницы. На олимпийский лед выйдет Аделия Петросян, главная надежда сборной России. Накануне на тренировке она исполнила чистый четверной тулуп. Кроме того, ранее стало известно, что Этери Тутберидзе официально заявлена тренером Петросян. Так что поддержка у российской фигуристки будет.

У Аделии невероятная программа, и при нормальном судействе она, скорее всего, претендовала бы на медаль. Но арбитры, скорее всего, оставят ее вне первой тройки, уверен комментатор телеканала «Окко», автор проекта «Ход коньком», Андрей Журанков:

«Гуменнику нашли все что можно было с точки зрения недокрутов. Два было, плюс два еще придумали. И у него компоненты, которые вообще не отвечают его уровню катания и уровню программы. Если исходить из этой парадигмы, то Петросян там ничего не светит».

Старт короткой программы фигуристок запланирован на 17 февраля в 20.45. Это то зрелище, которое обязательно к просмотру. Ведь даже неадекватные решения судейских бригад лучше видеть своими глазами.

Владимир Осипов