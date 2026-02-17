Сумма банковских вкладов жителей Курской области превысила 354 млрд

Объем депозитов и накопительных счетов жителей Курской области по состоянию на 1 января 2026 года достиг 353,6 млрд руб. Показатель рассчитан без учета счетов эскроу. За год прирост составил 32,2%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Рублевые сбережения жителей Курской области составили 98,1% от общего объема срочных вкладов — это около 231,2 млрд руб. Индивидуальные предприниматели и юрлица положили в банки 85,2 млрд руб. — за год этот показатель увеличился на 10,2%.

Общий объем банковских вкладов жителей Курской области за девять месяцев прошлого года вырос на 33,4% и достиг 324 млрд руб.

Кабира Гасанова