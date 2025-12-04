Жители Белгородской и Курской областей увеличили объем вкладов

За девять месяцев 2025-го общий объем банковских вкладов белгородцев (без учета эскроу-счетов) увеличился на 10% в годовом выражении и составил 484,8 млрд руб. В Курской области показатель вырос на 33,4% и достиг 324 млрд руб. Об этом сообщили региональные отделения Банка России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Несмотря на снижение в последние месяцы притока новых средств, совокупный объем сбережений жителей Белгородской области за год увеличился на 45,6 млрд руб. Хранить средства жители региона предпочитают в рублях — на соответствующих вкладах находится 475,6 млрд руб. Это составляет 98% от общей суммы. При этом объем вкладов в иностранной валюте сократился на 17,7%, достигнув 9,2 млрд руб.

Склонность жителей Курской области к сбережениям остается высокой даже при снижении депозитных ставок. Если в начале лета вкладчики отдавали предпочтение долгосрочным вкладам, то к августу они переориентировались на краткосрочные инструменты. Наибольшим спросом пользовались депозиты на срок от трех до шести месяцев. Объем средств юрлиц на вкладах в регионе вырос на 8,6% в годовом выражении, составив 63,1 млрд руб., а сумма на счетах ИП увеличилась на 10,5%, до 16,9 млрд руб.

С начала 2025-го жители макрорегиона вложили 6,5 млрд руб. в программу долгосрочных сбережений (ПДС). Всего с момента старта ПДС они заключили 428,8 тыс. договоров на 21,7 млрд руб.

Кабира Гасанова