В Кушнаренково ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушения крыши дома

На территории двухэтажного многоквартирного дома на Горной улице в Кушнаренково ввели режим чрезвычайной ситуации после обрушения кровли. Об этом сообщили в администрации Кушнаренковского района. По словам главы района Марата Латыпова, мера позволит оперативно устранить последствия аварии и круглосуточно «выполнять работу по ликвидации угроз».

Как сообщал «Ъ-Уфа», вчера утром в Кушнаренково обвалилась часть крыши дома на 12 квартир. Из-за повреждения трубы пришлось отключить газоснабжение. Раненных и погибших в инциденте не было. Местных жителей заселили в центр временного размещения на базе детского лагеря.

Марат Латыпов написал в соцсетях, что накануне жильцы дома до полуночи собрали документы и необходимые вещи и покинули территорию дома.

«Квартиры опечатаны, за соблюдением общественного порядка и недопущением фактов незаконного проникновения на территорию дома будут постоянно следить сотрудники полиции. Газоснабжение отключено, прекращена подача электроэнергии для предотвращения возгорания из-за перепадов напряжения»,— объяснил господин Латыпов.

Сегодня начался демонтаж поврежденной крыши и карнизов. В ближайшее время власти планируют восстановить вентиляцию и газоснабжение.

Обстоятельства аварии устанавливает прокуратура, которая также должна проверить исполнение законодательства в сфере ЖКХ, в частности, в вопросе своевременной уборки крыши от снега и наледи. По главы районной администрации, дом находится под непосредственным управлением его жильцов.

Идэль Гумеров