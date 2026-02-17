Гэвин Ньюсом закрепляется в гонке преследования

Хотя формально бывший вице-президент США Камала Харрис по-прежнему возглавляет рейтинги потенциальных кандидатов в президенты среди демократов, внутри партийной и донорской экосистемы центр тяжести уже сместился к губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Свое веское слово сказала бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси: уходя из Конгресса после почти 40 лет работы, она сделала продвижение губернатора Калифорнии своим последним крупным проектом. Ньюсом тем временем выстраивает образ системного оппонента Дональда Трампа на международных площадках и все больше угрожает позициям вероятного кандидата от республиканцев — вице-президента Джей Ди Вэнса. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Опросы о том, кто может стать кандидатом от Демократической партии на выборах-2028, пока отдают предпочтение Камале Харрис, которая была вице-президентом при Джо Байдене. Согласно исследованию Focaldata для Newsweek, ее рейтинг среди потенциальных кандидатов-демократов — 39%. У Гэвина Ньюсома — 21%.

В демократической партийной элите по-прежнему — даже после громкого проигрыша Дональду Трампу — многие делают ставку на Харрис, а сама Демократическая партия остается в значительной степени архаичной структурой, функционирующей по инерции, но губернатор Калифорнии уже воспринимается как фаворит будущей президентской гонки.

Это, в частности, дает понять один из самых возрастных и опытных лидеров партии — Нэнси Пелоси. И дело здесь не в приписываемых им родственных связях, хотя в Сан-Франциско Ньюсома действительно полушутя называют «племянником» Пелоси: брат ее мужа некогда был женат на тете губернатора, что делает эту «родственность» весьма условной.

Так что кумовство, тут, похоже, ни при чем: один из ключевых архитекторов современного демократического истеблишмента просто видит тренд и ставит на человека, способного возглавить и повести партию в будущем.

Пелоси, уходя после почти четырех десятилетий работы в Палате представителей, фактически объявляет, что ее последний большой проект— сделать Ньюсома как минимум одним из основных претендентов на Белый дом в 2028 году. Она не просто кулуарно настраивает в его пользу доноров Демпартии, но и публично называет губернатора замечательным лидером с точки зрения видения, ценностей и стратегического мышления, а также прямо указывает, что он «стал бы отличным президентом». Партийной элитой, привыкшей, что Пелоси редко ошибается, это читается как рекомендация рассматривать губернатора не в качестве запасного варианта Харрис, а как главного претендента. Об этом пишут несколько американских изданий, включая Axios.

О том, что Гэвин Ньюсом и сам вынашивает амбициозные планы, говорит хотя бы география его выступлений. На Мюнхенской конференции по безопасности 13–15 февраля он вышел за рамки роли губернатора и предстал как потенциальный президент. В частности, на панели, посвященной трансатлантическому союзу, Ньюсом заявил, что атаки Трампа на Европу — от угроз забрать Гренландию до давления на НАТО и тарифных войн — сплотили европейский континент. Он указал на то, что Европа «чувствует себя более единой, чем когда-либо», и добавил, что, возможно, это «единственный вклад Дональда Трампа» в европейский проект. Эту реплику зал встретил бурными аплодисментами.

Ньюсом в Мюнхене пытался успокоить европейскую аудиторию, убеждая, что нынешняя турбулентность в трансатлантических отношениях носит временный характер и что Трамп — «фигура, измеряемая годами, а не десятилетиями».

Губернатор призывал европейцев держать курс на долгосрочный союз с США и воспринимать нынешнюю администрацию как временную аномалию.

Ранее, в январе, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Гэвин Ньюсом выступил с еще более агрессивной антитрамповской речью, называя главу Белого дома «тиранозавром», которому «либо нужно показать зубы, либо он тебя сожрет». Губернатор также открыто стыдил европейских лидеров за то, что они не дают Белому дому жесткого отпора по вопросам Гренландии и тарифов.

О неплохих позициях Ньюсома свидетельствуют в том числе букмекеры и прогнозисты. По данным биржевых ставок Polymarket и Kalshi, именно Ньюсом воспринимается как главный фаворит на демократическую номинацию и один из основных претендентов на победу в 2028 году, тогда как Харрис все больше уходит на задний план.

В долгосрочных ставках на победителя выборов-2028 вице-президент Джей Ди Вэнс пока лидирует.

Например, на Polymarket в ряде замеров ему дают около 27–31%, в то время как Ньюсом держится в диапазоне 15–18%, обгоняя других демократов. На Kalshi картина похожая: Вэнс — первый номер, Ньюсом — второй с сокращающимся разрывом и формулировкой о «самой плотной гонке» между ними за весь период торгов. То есть, согласно логике рынков, это уже не просто «первый республиканец против абстрактного демократа», а персонализированный спарринг Вэнс—Ньюсом.

Дополнительный фактор — падающие рейтинги самого Трампа. На фоне скандалов, внешнеполитических кризисов и экономических просадок одобрение Трампа в общенациональных опросах снижается, и это автоматически закладывается в рейтинги Вэнса как «наследника трампизма». Ньюсом, напротив, получает структурное преимущество именно за счет того, что строит карьеру как системный оппонент Трампа, а не как наследник Байдена или Харрис.