В Уфе восстановили отопление после аварии в Советском районе

В Уфе возобновилось горячее водоснабжение и отопление всех домов, оставшихся без воды и тепла из-за ночной аварии на трубопроводе. Как сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты, гидравлический и температурный режимы тепловых сетей соответствуют нормам.

Как сообщал «Ъ-Уфа», из-за аварии ухудшилось отопление более чем 800 домов. Более 500 домов остались без горячей воды. Прокуратура начала проверку по факту инцидента.

Идэль Гумеров