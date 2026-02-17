В Уфе прокуратура проводит проверку из-за коммунальной аварии

Прокуратура взяла на контроль устранение последствий коммунальной аварии, которая произошла сегодня ночью на улице 50-летия Октября в Уфе и привела к отключению горячего водоснабжения и перебоям в отоплении многоквартирных домов, социальных учреждений, коммерческих организаций.

Надзорное ведомство установит причины и обстоятельства произошедшего, оценит действия ресурсоснабжающей организации по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры, своевременности выполнения ремонта, достаточности сил и средств для устранения аварийной ситуации. При наличии оснований решат вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», из-за повреждения трубопровода на улице 50-летия Октября отключили горячую воду на 19 улицах. Перебои с отоплением зафиксированы в 888 многоэтажных домах, 119 социальных объектах и 292 других зданиях. В 501 многоквартирном доме и 82 социальном учреждении нет горячего водоснабжения.

Как сообщает издание Mkset со ссылкой на заместителя главного инженера БашРТС Антона Кшуманева, параметры центрального отопления восстановлены на 95% объектов.

Майя Иванова